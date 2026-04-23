В эксклюзивном интервью Кино Mail Роберт Паттинсон и Зендая, сыгравшие влюбленных в фильме «Вот это драма!», рассказали, как им удалось создать убедительный экранный дуэт.
Отвечая на вопрос о поразительной химии между их персонажами, Паттинсон отметил, что его первое впечатление от работы с Зендаей было положительным.
«У нас был один видеозвонок перед репетициями, и я подумал: „О, ты очень смешная, классно“», — поделился актер. Он добавил, что сразу попробовал импровизировать, чтобы проверить, насколько легко им будет работать вместе.
По словам Паттинсона, важную роль сыграло и доверие к режиссеру: «Крис (Кристоффер Боргли) очень доверял сценарию и самому себе, поэтому все ощущалось очень естественно», — пояснил он.
Однако ключом к созданию убедительных отношений на экране стал один неловкий опыт. «Нам нужно было отрепетировать танец», — начал Роберт. Зендая сразу его поддержала: «Это помогло!»
«Да, очень помогло, — согласился Паттинсон. — Потому что нет ничего более неловкого, для меня уж точно. Ты уже успел опозориться до начала съемок — и дальше легче».
Этот совместный «провал», по мнению актеров, снял напряжение и позволил им чувствовать себя свободнее в дальнейшей работе.