Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин проведут церемонию вручения XIII Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) раскрыла имена второй пары ведущих церемонии 2026 года
Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин
Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила вторую пару ведущих для своей тринадцатой церемонии награждения. К актерам Валерии Астаповой и Карену Арутюнову, которые были объявлены ранее, присоединятся Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин. Торжественное мероприятие пройдет в Москве 19 мая 2026 года.

Ангелина Пахомова поделилась ожиданиями от события: «Для меня большая честь быть ведущей одной из главных кинопремий страны. Помимо этого, еще и наш сериал „Бар „Один звонок““, в котором я сыграла одну из любимых своих ролей, номинирован на лучший онлайн-сериал года. Будет очень интересно».

Кузьма Сапрыкин, известный по фильму «Движение вверх» и сериалам «1703» и «Химкинские ведьмы», выразил признательность организаторам: «Премия АПКиТ для меня — одно из ключевых мероприятий в российской киноиндустрии. Это не просто награды и номинации — это момент, который вдохновляет и движет нашу индустрию вперед. Благодарен организаторам премии за возможность быть ведущим этого вечера!».

В рамках церемонии, которая пройдет под концепцией «Отражение реальности», продюсеры определят лучших в 25 категориях. Номинации охватывают полный цикл создания контента — от работы сценаристов и режиссеров до подбора актеров и создания спецэффектов.

Прямой эфир события обеспечит генеральный информационный партнер — Пятый канал. Кино Mail является ключевым медиа-партнером мероприятия.