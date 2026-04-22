Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила вторую пару ведущих для своей тринадцатой церемонии награждения. К актерам Валерии Астаповой и Карену Арутюнову, которые были объявлены ранее, присоединятся Ангелина Пахомова и Кузьма Сапрыкин. Торжественное мероприятие пройдет в Москве 19 мая 2026 года.
Ангелина Пахомова поделилась ожиданиями от события: «Для меня большая честь быть ведущей одной из главных кинопремий страны. Помимо этого, еще и наш сериал „Бар „Один звонок““, в котором я сыграла одну из любимых своих ролей, номинирован на лучший онлайн-сериал года. Будет очень интересно».
Кузьма Сапрыкин, известный по фильму «Движение вверх» и сериалам «1703» и «Химкинские ведьмы», выразил признательность организаторам: «Премия АПКиТ для меня — одно из ключевых мероприятий в российской киноиндустрии. Это не просто награды и номинации — это момент, который вдохновляет и движет нашу индустрию вперед. Благодарен организаторам премии за возможность быть ведущим этого вечера!».
В рамках церемонии, которая пройдет под концепцией «Отражение реальности», продюсеры определят лучших в 25 категориях. Номинации охватывают полный цикл создания контента — от работы сценаристов и режиссеров до подбора актеров и создания спецэффектов.
Прямой эфир события обеспечит генеральный информационный партнер — Пятый канал. Кино Mail является ключевым медиа-партнером мероприятия.