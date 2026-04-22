Дочь Заворотнюк поверила мошенникам: «Сердце уходит в пятки»

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поверила мошенникам и едва не лишилась имущества. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По словам знаменитости, к ней могут по нескольку раз в день приходить курьеры. Недавно мошенник представился сотрудником службы доставки и попросил ее назвать код. Когда женщина сделала это ей, на почту пришло уведомление, что она якобы одобрила распоряжение своим имуществом на имя неизвестного мужчины. При этом Заворотнюк проверила Госуслуги и не нашла там подозрительной активности.
«У меня сердце уходит в пятки, подумала, что все — конец», — делится она.
Персональный менеджер блогерши в банке успокоил ее и объяснил, что она попалась только на первый этап «разводки». После этого мошенники продолжали звонить, но звезда уже не брала трубку.
