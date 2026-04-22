Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Райан Рейнольдс намекнул на будущее Дэдпула

Актер признался, что болтливый наемник может уйти на второй план
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Источник: Алексей Молчановский

Райан Рейнольдс приоткрыл завесу тайны над тем, что ждет Дэдпула в киновселенной Marvel. После премьеры «Дэдпула и Росомахи» фанаты гадали, куда теперь направится болтливый наемник. Во время своего появления в программе Sunday Sitdown Live актер дал несколько подсказок.

Рейнольдс не вдавался в конкретные детали, но оставил поклонникам повод для надежды. Он дал понять: студия не планирует ставить точку в истории персонажа, а сам артист намерен и дальше активно влиять на развитие франшизы. Впрочем, сольного проекта для героя, скорее всего, не будет. Похоже, Дэдпул теперь появится в кадре лишь как часть ансамбля.

«Я не думаю, что снова буду делать его центральным персонажем. Просто я считаю его второстепенным героем, понимаете?», — сказал Рейнольдс.

Райан Рейнольдс в роли Дэдпула

О возможном четвертом фильме про Дэдпула пока официально ничего не сообщалось. В соцсетях ходили слухи, что Рейнольдс вернется к роли сквернословящего супергероя в картине «Мстители: Доктор Дум». Актер эти версии опроверг, заявив в сентябре 2025 года, что он еще не «ступал на съемочную площадку» этого проекта.

Трилогия «Дэдпул» выходила с 2016 по 2024 год. За это время фильмы собрали в мировом прокате 2,9 млрд долларов.

Ранее Райан Рейнольдс впервые публично высказался о конфликте Блейк Лайвли с Бальдони.