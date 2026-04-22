Райан Рейнольдс приоткрыл завесу тайны над тем, что ждет Дэдпула в киновселенной Marvel. После премьеры «Дэдпула и Росомахи» фанаты гадали, куда теперь направится болтливый наемник. Во время своего появления в программе Sunday Sitdown Live актер дал несколько подсказок.
Рейнольдс не вдавался в конкретные детали, но оставил поклонникам повод для надежды. Он дал понять: студия не планирует ставить точку в истории персонажа, а сам артист намерен и дальше активно влиять на развитие франшизы. Впрочем, сольного проекта для героя, скорее всего, не будет. Похоже, Дэдпул теперь появится в кадре лишь как часть ансамбля.
«Я не думаю, что снова буду делать его центральным персонажем. Просто я считаю его второстепенным героем, понимаете?», — сказал Рейнольдс.
О возможном четвертом фильме про Дэдпула пока официально ничего не сообщалось. В соцсетях ходили слухи, что Рейнольдс вернется к роли сквернословящего супергероя в картине «Мстители: Доктор Дум». Актер эти версии опроверг, заявив в сентябре 2025 года, что он еще не «ступал на съемочную площадку» этого проекта.
Трилогия «Дэдпул» выходила с 2016 по 2024 год. За это время фильмы собрали в мировом прокате 2,9 млрд долларов.
