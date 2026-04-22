Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

41-летний Евгений Ткачук признался, что хочет стать отцом в четвертый раз

Актер мечтает о рождении сына
Евгений Ткачук
Евгений ТкачукИсточник: Legion-Media.ru

Актер Евгений Ткачук заявил о желании снова стать отцом. В беседе с корреспондентом kp.ru он поделился планами на расширение семьи.

«Девочки — это прекрасно, волшебно. И, конечно, хотелось бы сына тоже. Могу сказать, что мы с женой работаем над этим вопросом», — рассказал Ткачук.

На сегодняшний день у артиста трое дочерей. Первенец, Катя, родилась в 2009 году. В 2015-м у Евгения и его нынешней супруги Марты Ткачук появилась на свет дочь Ева, а в начале 2024 года у пары родилась дочь Аглая.

Сам актер отмечает, что со временем его подход к родительским обязанностям изменился. Накопленный опыт сделал отцовство более осмысленным. Теперь, по его словам, он воспитывает детей с большим спокойствием и пониманием.