Актер Евгений Ткачук заявил о желании снова стать отцом. В беседе с корреспондентом kp.ru он поделился планами на расширение семьи.
«Девочки — это прекрасно, волшебно. И, конечно, хотелось бы сына тоже. Могу сказать, что мы с женой работаем над этим вопросом», — рассказал Ткачук.
На сегодняшний день у артиста трое дочерей. Первенец, Катя, родилась в 2009 году. В 2015-м у Евгения и его нынешней супруги Марты Ткачук появилась на свет дочь Ева, а в начале 2024 года у пары родилась дочь Аглая.
Сам актер отмечает, что со временем его подход к родительским обязанностям изменился. Накопленный опыт сделал отцовство более осмысленным. Теперь, по его словам, он воспитывает детей с большим спокойствием и пониманием.