Мэрил Стрип отвергла идею написания мемуаров

Мэрил Стрип во время нового радиоэфира четко дала понять, что не собирается писать книгу о своей жизни.
«Напишете ли вы когда-нибудь мемуары?» — поинтересовались у актрисы. «Нет, нет. Слишком скучно. Серьезно», — не задумываясь, ответила она.
Однако знаменитость призналась, что с удовольствием читает автобиографии других знаменитостей. Так, например, она прочла книгу Барбры Стрейзанд «Меня зовут Барбра», вышедшую в 2023 году.
Несмотря на то, что звезда не хочет писать о себе, уже существуют работы о ее жизни, созданные другими авторами. Биографии Стрип варьируются от книг, посвященных ее актерской технике, до подробного исследования жизни актрисы писателем Майклом Шульманом 2016 года «Снова она: становление Мэрил Стрип».
