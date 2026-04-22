Джессика Честейн удивила публику сменой образа прямо перед выходом на красную дорожку. Актриса и продюсер появилась на научной премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния) с совершенно новой прической. Кадрами трансформации она поделилась в личном блоге.
На видео, опубликованном в соцсетях, 49-летняя звезда фильма «Материнский инстинкт» стоит в белом халате вместе со стилистом Ренато Кампоро. В начале ролика у Честейн длинные рыжие волосы, но уже через несколько секунд Кампоро превращает их в аккуратное каре до подбородка.
Чтобы эффектно презентовать новый лук, знаменитость выбрала для церемонии песочное платье от люксового бренда Oscar de la Renta. Наряд дополнила вышивка в виде пальмовых листьев и бахрома по подолу.
Ранее Джессика Честейн сняла тренд под русскоязычную песню.