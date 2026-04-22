Режиссер Сарик Андреасян и Елизавета Моряк появились вместе на публичном мероприятии впервые с момента объявления о третьей беременности актрисы.
Они посетили праздник по случаю дня рождения онлайн-кинотеатра KION, о чем рассказали в своем Telegram-канале.
Для выхода Моряк выбрала стильный синий комплект: блузу и длинную юбуку. Ее супруг, Сарик Андреасян, был в классическом черном костюме, который он сочетал с белой футболкой.
В марте этого года пара сообщила поклонникам радостную новость о предстоящем пополнении в семье. Пол будущего ребенка Андреасян и Моряк пока не раскрывают. У супругов уже растут две дочери — Элизабет и Шарлиз.
Ранее жена Андреасяна объяснила решение стать многодетной матерью.