Юлия Пересильд рассказала, что ее 13-летняя дочь Мария столкнулась с мошенниками, пока артистка была на съемках. По ее словам, злоумышленники сильно запугали девочку и требовали, чтобы она ничего не рассказывала родителям.
«Отходим от шока, который мы пережили за предыдущую ночь. Пока я была на съемочной смене целых 18 часов, мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что нельзя ни в коем случае сообщать о них родителям. Иначе это нарушение уголовной статьи, и они будут обвинены по статье об экстремизме. В общем, они заставляли ее постоянно быть на связи, сообщать, где она, что она…» — рассказала звезда фильма «Мужу привет».
Она подчеркнула, что много раз говорила с наследницей о мошенниках. Однако речь преступников была настолько правдоподобной, что Маша им поверила.
Пересильд напомнила всем, что с детьми нужно ежедневно говорить о новых схемах злоумышленников. Она отметила, что сейчас мошенники могут так запугивать, что их словам сложно не поверить, тем более детям.
«Ей якобы звонил следователь, звонили из ФСБ, они называли имена начальников, которые реально существуют, статьи Уголовного кодекса, которые реально существуют. Запомните, следователи, сотрудники ФСБ никогда не будут звонить детям с целью сотрудничества. С детьми надо об этом уже ежедневно говорить. Будьте очень внимательны!» — отметила артистка.
Юлия Пересильд воспитывают двух дочерей — 16-летнюю Анну и 13-летнюю Марию. Дети актрисы появились в ее отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Дочери звезды носят ее фамилию.
Старшая Анна пошла по стопам мамы и уже активно снимается в фильмах и сериалах, а также раздает советы, как стать кинозвездой. Младшая тоже интересуется творчеством, но актерская профессия ее не особо привлекает.