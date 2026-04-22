«Отходим от шока, который мы пережили за предыдущую ночь. Пока я была на съемочной смене целых 18 часов, мою Машу терроризировали террористы, рассказывая ей, что нельзя ни в коем случае сообщать о них родителям. Иначе это нарушение уголовной статьи, и они будут обвинены по статье об экстремизме. В общем, они заставляли ее постоянно быть на связи, сообщать, где она, что она…» — рассказала звезда фильма «Мужу привет».