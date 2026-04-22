Данила Козловский работает над новой экранизацией знаменитой сказки Самуила Маршака «12 месяцев». Актер выступит художественным руководителем и продюсером проекта, а также напишет сценарий вместе с Сергеем Левитаном. Среди генеральных продюсеров нового фильма значится также Федор Бондарчук.
«Наша задача — создать фильм, где есть место настоящему волшебству и любви, — рассказал Данила Козловский. — Где вечные темы “12 месяцев” уживаются с новым взглядом на известную историю».
Также актер признался, что у него есть личный интерес к проекту: «У меня есть личная мотивация и причина, чтобы случилось это кино: моя дочь, которой недавно исполнилось шесть лет. Так хочется сделать волшебный фильм для своей принцессы и всех принцесс нашей страны — чтобы папы повели их в кино первого января».
Создатели новой сказки уверены, что время покорной и смиренной девочки, которая пошла в метель за подснежниками, ушло. Как и время историй, где персонажам все достается по воле случая.
По сюжету девочка Марушка будет бороться за свое счастье. Поэтому, помимо подснежников, ее ждут приключения, погони и самый настоящий бал. Масштабный, красивый и чарующий бал, который подарит ей встречу с принцем и приведет к большой любви. В новой экранизации также появятся оригинальные музыкальные номера и песни.
Работой над проектом занимаются компании DK Entertainment Studio и Art Pictures Studio.
Премьера картины намечена на 1 января 2029 года.
