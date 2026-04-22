Тарасова, Куркова, Бортич: все звезды на дне рождения онлайн-кинотеатра

В московском Театре на Цветном состоялось светское мероприятие по случаю пятилетия онлайн-кинотеатра «КИОН».
В числе гостей вечера оказались звезды и создатели оригинальных проектов стриминга: Равшана Куркова, Любовь Аксенова, Аглая Тарасова, Александра Бортич, Екатерина Волкова, Лиза Моряк и Сарик Андреасян, Елена Подкаминская, Максим Матвеев, Дмитрий Чеботарев, Анна Снаткина, Глафира Тарханова, Таисья Калинина и Тимофей Кочнев.
К празднованию присоединились и другие представители шоу-бизнеса и киноиндустрии: Даниэль Вегас, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Алексей Учитель, Анастасия Талызина и Сергей Новосад, Нонна Гришаева, Тимур Родригез и Катя Кабак, Екатерина Волкова, Олеся Судзиловская, Кузьма и Дарья Котрелевы, Тося Чайкина, Яна Чурикова и многие другие.
В рамках мероприятия прошла презентация, на которой топ-менеджеры холдинга ON Медиа поделились итогами первого пятилетия, рассказали об успешных промо-кампаниях оригинальных проектов стриминга и раскрыли планы по контенту на ближайшие годы.
Так, продюсеры Максим Филатов и Илья Бурец рассказали, что сериалы «Сергий против нечисти», «Бар “Один звонок”», «Убойный отпуск», «Отпечатки» и «Виноград» получили новые сезоны.
Также стало известно, что на «КИОН» выдут исторические сериалы «Сталин», «Красная Шамбала», «Капитанская дочка» и «Поле Куликово». Кроме того, стриминг выпустит анимационные проекты «Лесовички», «Пончо Мончо» и «Хвосты спасения».
По уже сложившейся традиции, каждый месяц в онлайн-кинотеатре будут стартовать новые сериалы. В числе ближайших премьер — «Приговор», «Дружбаны», «Капитан Туман», «Адвокаты», «Зовите Витю!», «Марик», «Отделение», «Красота» и «Полдень».