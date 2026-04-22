Сцену с участием Сидни Суини вырезали из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Звезда «Горничной» должна была сыграть саму себя
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сидни Суини
Источник: Legion-Media.ru

Сидни Суини не появится в долгожданном продолжении культового фильма с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй. Трехминутный эпизод с участием звезды «Эйфории» полностью удалили из «Дьявола носит Prada 2».

Слухи о том, что Суини может появиться в проекте, появились еще в середине 2025 года. Тогда папарацци засняли актрису по пути на съемочную площадку сиквела, где уже работали Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Стэнли Туччи и Эмили Блант. Теперь инсайдеры подтвердили изданию Entertainment Weekly: Суини действительно снялась в сцене, которая должна была открывать фильм, но режиссеры приняли «творческое решение» полностью отказаться от этого фрагмента.

По данным источников, трехминутный эпизод должен был расширить представление зрителей о персонаже Эмили Чарлтон (Блант). Суини играла саму себя — звездную клиентку, которую Эмили одевает перед важной встречей.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Действие разворачивалось в офисе Dior, куда прибывают Энди Сакс (Хэтэуэй), Миранда Пристли (Стрип) и Найджел Киплинг (Туччи), чтобы заручиться поддержкой бывшей ассистентки журнала «Подиум».

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Однако, как пояснили в команде фильма, этот фрагмент не вписался в общую структуру повествования. Создатели картины поблагодарили Суини за участие, отметив, что решение об удалении сцены далось им непросто.

Напомним, что сюжет сиквела строится вокруг попытки Энди Сакс и ее бывших коллег спасти журнал «Подиум» от краха на фоне нестабильной ситуации в медиа.

Мировая премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая 2026 года

Ранее Сидни Суини снялась в новой рекламе American Eagle после скандала со слоганом.