Слухи о том, что Суини может появиться в проекте, появились еще в середине 2025 года. Тогда папарацци засняли актрису по пути на съемочную площадку сиквела, где уже работали Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Стэнли Туччи и Эмили Блант. Теперь инсайдеры подтвердили изданию Entertainment Weekly: Суини действительно снялась в сцене, которая должна была открывать фильм, но режиссеры приняли «творческое решение» полностью отказаться от этого фрагмента.