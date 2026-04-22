Сериал «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной продлили на два сезона

Детективная драма о преступлениях, в которых замешаны выпускники детского дома, получила продолжение
Кадр из сериала «Отпечатки»

Детективную драму «Отпечатки» продлили на второй и третий сезоны. Об этом стало известно на презентации, организованной в честь пятилетия онлайн-кинотеатра «КИОН».

Сериал, стартовавший на платформе 1 апреля, рассказывает о жестком следователе Яне Князевой. Она расследует в родном Заречном преступления, в которых замешаны выпускники детского дома, где она выросла.

Кадр из сериала «Отпечатки»

Главную героиню в «Отпечатках» сыграла Оксана Акиньшина. Вернется ли актриса к своей роли в будущих сезонах, пока неизвестно. По словам продюсеров стриминга Максима Филатова и Ильи Бурца, «Отпечатки» будут «вертикальной франшизой».

Финал первого сезона детектива состоится 30 апреля. Помимо Акиньшиной, в сериале снялись Дмитрий Чеботарев, Анна Богомолова, Евгений Санников, Полина Кутепова и другие. Когда выйдут второй и третий сезоны, пока неизвестно.