Каллас пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России

Каллас пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за участия РФ
Источник: Legion-Media.ru

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что возвращение России на Венецианскую биеннале «морально неправильно», ЕС намерен сократить ее финансирование.

«Ей (России — ред.) не должно быть позволено выставляться — возвращение России на Венецианскую биеннале морально неправильно, и ЕС также намерен сократить ее финансирование», — сказала она на пресс-конференции.

Россия примет участие в Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с проектом «Дерево укоренено в небе». Минкультуры Италии заявило, что руководство Венецианской биеннале самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России в выставке в 2026 году. Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале за решение об участии России в этом престижном форуме искусств.

Венецианская Биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали.

Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто «отменяет» русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.