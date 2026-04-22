Зомби-хоррор «Колония» из Каннской программы изменил дату премьеры в России

Зомби-хоррор «Колония» из программы Каннского кинофестиваля изменил дату премьеры в России. Об этом «Газете.Ru» сообщил прокатчик «Уорлд Пикчерз», опубликовавший первый трейлер фильма ужасов.
В широкий прокат «Колония» выйдет 18 июня. Мировая премьера фильма состоится на 79-ом Каннском кинофестивале в программе «Полуночные показы».
По сюжету, в мире разгорается эпидемия нового вируса, и люди оказываются заблокированы в огромном выставочном центре, где начинается зомби-кошмар.
В российских кинотеатрах фильм выйдет в дубляже студии FLARROW FILMS, ранее занимавшейся озвучанием проектов «Человек-бензопила: История Резе» и «Выход 8». В некоторых кинотеатрах фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Зрительская премьера фильма пройдет 24 мая в киноцентре «Октябрь».