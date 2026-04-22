Егор Бероев впервые публично высказался об отношениях с 21-летней балериной

Егор Бероев впервые публично прокомментировал свои отношения с 21-летней Анной Панкратовой. Свое заявление он сделал в программе на телеканале «Москва 24».
48-летний артист, после того как в СМИ появилась информация о его разводе с Ксенией Алферовой, наконец ответил на вопросы журналистов о личном. При этом он не стал называть 21-летнюю балерину своей женой.
«Вы апеллируете к слухам. Когда нам нужно будет сказать с Анной, в каких отношениях мы находимся, скажем. Но пока мы нигде этого не говорили», — заявил Егор.
Кроме того, Бероев поделился деталями своей «новой жизни». Он уточнил, когда именно принял решение жить отдельно.
«В 2022 году в ноябре я снял квартиру и ушел жить отдельно», — добавил он.
