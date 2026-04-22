Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Бероев впервые публично высказался об отношениях с 21-летней балериной

48-летний актер назвал слухами новости о свадьбе с юной возлюбленной
Егор Бероев и Анна ПанкратоваИсточник: Соцсети

Егор Бероев впервые публично прокомментировал свои отношения с 21-летней Анной Панкратовой. Свое заявление он сделал в программе на телеканале «Москва 24».

48-летний артист, после того как в СМИ появилась информация о его разводе с Ксенией Алферовой, наконец ответил на вопросы журналистов о личном. При этом он не стал называть 21-летнюю балерину своей женой.

«Вы апеллируете к слухам. Когда нам нужно будет сказать с Анной, в каких отношениях мы находимся, скажем. Но пока мы нигде этого не говорили», — заявил Егор.

Кроме того, Бероев поделился деталями своей «новой жизни». Он уточнил, когда именно принял решение жить отдельно.

«В 2022 году в ноябре я снял квартиру и ушел жить отдельно», — добавил он.

Ранее Бероев впервые публично высказался о разводе с Ксенией Алферовой.