Робак и Михалкова отправятся в «Убойный отпуск» на Алтай во втором сезоне сериала

Комедию о супругах, переживающих кризис, продлили на второй сезон
Кадр из сериала «Убойный отпуск»

Комедийный сериал «Убойный отпуск» продлили на второй сезон. Об этом стало известно на мероприятии, посвященном пятилетию онлайн-кинотеатра «КИОН».

Проект, вышедший на стриминге в июле 2024 года, рассказывает о супругах на грани развода, которые по просьбе беременной дочери отправились в пятизвездочный отель в Турции и неожиданно попали в криминальную историю.

Александр Робак и Анна Михалкова, сыгравшие главных героев в первом сезоне, вернутся к своим ролям, а действие развернется на Алтае. Производством новых серий занимается кинокомпания Look Film.

Дата премьеры второго сезона «Убойного отпуска» пока неизвестна.