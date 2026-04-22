Комедийный сериал «Убойный отпуск» продлили на второй сезон. Об этом стало известно на мероприятии, посвященном пятилетию онлайн-кинотеатра «КИОН».
Проект, вышедший на стриминге в июле 2024 года, рассказывает о супругах на грани развода, которые по просьбе беременной дочери отправились в пятизвездочный отель в Турции и неожиданно попали в криминальную историю.
Александр Робак и Анна Михалкова, сыгравшие главных героев в первом сезоне, вернутся к своим ролям, а действие развернется на Алтае. Производством новых серий занимается кинокомпания Look Film.
Дата премьеры второго сезона «Убойного отпуска» пока неизвестна.