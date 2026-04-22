Умер режиссер Луис Пуэнсо

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апреля. /ТАСС/. Аргентинский режиссер Луис Пуэнсо, снявший оскароносный фильм «Официальная версия» (La historia oficial, 1985), умер на 81 году жизни. Об этом сообщило Общество аргентинских авторов (Argentores).
«Мы с глубокой скорбью прощаемся с выдающимся сценаристом, режиссером, продюсером и членом нашего общества Луисом Пуэнсо, который умер сегодня в Буэнос-Айресе в возрасте 80 лет», — говорится на странице объединения в Instagram (запрещен в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Картина «Официальная версия» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1986 году и стала первым аргентинским фильмом, удостоенным «Оскара». Пуэнсо также выступил соавтором сценария картины. Фильм повествует о репрессиях и передаче детей убитых оппозиционеров в чужие семьи в период военного режима в Аргентине (1976−1982).