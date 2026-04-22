VI Международный фестиваль правильного кино открылся в Москве

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. VI Международный фестиваль правильного кино открылся в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. Церемония приурочена к празднованию 81-й годовщины Победы, передает корреспондент ТАСС.
«Желаю всем участникам фестиваля радостных, хороших дней, программа фестиваля разрастается и вширь, и вглубь — она многожанровая, с очень разнообразными картинами. То, что мы расширяемся территориально и по программе, безусловно, радует, помимо показов запланировано много встреч и обсуждений. Надеюсь, это даст конкретный результат, чтобы двигаться дальше и сделать фестиваль еще лучше», — сказал в видеообращении председатель жюри фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков.
Фильмом открытия стала картина «Я стану капитаном» режиссера Дарьи Беднарской. Премьерный показ состоялся в кинозале «Жуков» при участии съемочной группы. Лента рассказывает о двенадцатилетнем мальчике Ване, который после награды за спасение людей отправляется во Всероссийский детский центр «Океан», откуда решает сбежать, чтобы найти отца, но в итоге находит самого себя.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и продлится до 28 апреля. В его программу вошли 67 картин российского и зарубежного производства — полнометражные и короткометражные, документальные, художественные и анимационные фильмы. Оценивать конкурсные работы будет международное жюри во главе с Грамматиковым. В состав жюри также вошли деятели кино из России, Белоруссии, Казахстана и Сербии.
В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с кинематографистами, а также специальные показы, в том числе программа памяти режиссера Станислава Говорухина.
Фестиваль правильного кино проводится с 2022 года. Основной площадкой является Музей Победы, при этом показы проходят также в учреждениях культуры, образовательных организациях и детских лагерях в различных регионах России и за рубежом.