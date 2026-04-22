«Ленфильм» планирует снять документальное кино об операциях «Поток»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. «Ленфильм» планирует создать документальный фильм об операциях «Поток» в Авдеевке, Торецке и Судже. Об этом сообщается в Telegram-канале киностудии.
На полигоне в Курской области прошла рабочая встреча заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Апти Алаудинова с гендиректором «Ленфильма» Надеждой Андрющенко, отметили на киностудии. На встрече обсудили создание патриотических фильмов.
«Ленфильм» планирует запустить в производство два документальных проекта. Один из них — «Операция “Поток” — уникальная хроника подземных штурмов». «В центре сюжета — опыт замкомандира штурмовой роты Олега Суворова (позывной Кит), участника операций “Поток” в Авдеевке, Торецке и Судже», — рассказали на киностудии.
Второй проект — «Позывной Варяг» — будет посвящен подвигу дважды Героя России Михаила Гудкова, погибшего в Курской области 2 июля 2025 года. «История лидера, элитного бойца и настоящего героя», — добавили на «Ленфильме».
На киностудии отметили, что ключевая задача при создании патриотического кино — абсолютная достоверность. «Ленфильм» получит возможность поработать с участниками реальных событий, консультации военных экспертов и помощь в сборе материалов. «Для нас принципиально важно создавать фильмы, основанные на реальных событиях и судьбах людей», — приводятся в сообщении слова Андрющенко.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что «Ленфильм», переданный в собственность города, станет ядром производства патриотического кино.