Гарик Харламов раскрыл причину, по которой не играет в драмах

В интервью Кино Mail Гарик Харламов рассказал, почему не планирует уходить из комедийного жанра
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Гарик Харламов в эксклюзивном интервью Кино Mail откровенно порассуждал о своем амплуа. Он объяснил, почему не стремится сменить комедийный образ на драматические роли, считая такой переход рискованным.

На вопрос о том, почему в его фильмографии нет проектов вне жанра «комедия», Харламов ответил прямо. Он напомнил о существовании такого понятия, как амплуа. «Конечно, комедия — для меня самый близкий жанр», — признался артист.

По его словам, для игры в драме необходима серьезная подготовка. И в первую очередь — подготовка зрителя, который давно сформировал для себя определенный образ Гарика Харламова. 

Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Мария Аронова на съемках фильма «Новая теща»
Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Мария Аронова на съемках фильма «Новая теща»

Актер привел наглядный пример: «Сложно себе представить: фильм „Король Лир", а в главных ролях — Гарик Харламов. Сразу ощущение, что все равно с юмором будет, и люди автоматически будут ждать какого-то подвоха в этом всем».

Харламов подчеркнул, что не готов к подобным экспериментам. Для такого шага, по его мнению, нужно внутренне созреть. «И не факт, что это получится хорошо», — добавил он. 

Актер отметил, что в драме уже есть свои признанные мастера, и заходить на эту территорию без полной уверенности он не видит смысла.

В фильмографии Гарика Харламова значатся такие фильмы и сериалы, как «Теща» и «Новая теща», «Зона комфорта», «Гусар» и другие.

В полном интервью Харламов, тем не менее, признался, что мечтает сыграть абсолютного злодея.