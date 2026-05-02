Гарик Харламов в эксклюзивном интервью Кино Mail откровенно порассуждал о своем амплуа. Он объяснил, почему не стремится сменить комедийный образ на драматические роли, считая такой переход рискованным.
На вопрос о том, почему в его фильмографии нет проектов вне жанра «комедия», Харламов ответил прямо. Он напомнил о существовании такого понятия, как амплуа. «Конечно, комедия — для меня самый близкий жанр», — признался артист.
По его словам, для игры в драме необходима серьезная подготовка. И в первую очередь — подготовка зрителя, который давно сформировал для себя определенный образ Гарика Харламова.
Актер привел наглядный пример: «Сложно себе представить: фильм „Король Лир", а в главных ролях — Гарик Харламов. Сразу ощущение, что все равно с юмором будет, и люди автоматически будут ждать какого-то подвоха в этом всем».
Харламов подчеркнул, что не готов к подобным экспериментам. Для такого шага, по его мнению, нужно внутренне созреть. «И не факт, что это получится хорошо», — добавил он.
Актер отметил, что в драме уже есть свои признанные мастера, и заходить на эту территорию без полной уверенности он не видит смысла.
В фильмографии Гарика Харламова значатся такие фильмы и сериалы, как «Теща» и «Новая теща», «Зона комфорта», «Гусар» и другие.
В полном интервью Харламов, тем не менее, признался, что мечтает сыграть абсолютного злодея.