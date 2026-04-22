Режиссер Газеми: агрессия США осложняет участие Ирана в международных фестивалях

Происходящее влияет и на возможности культурного обмена, считает иранский режиссер
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Иран испытывает трудности с участием в международных кинофестивалях из-за агрессивной политики США. Такое мнение в интервью ТАСС выразил иранский режиссер Хамидреза Газеми.

«Когда речь идет о самом существовании, искусство уже не имеет значения. Война разрушает культуру, уничтожает искусство и свободу. Это очень тяжелая ситуация, и она напрямую ощущается в нашей стране», — сказал режиссер.

По его словам, происходящее влияет и на возможности культурного обмена. «Мне было очень трудно представить фильм здесь, хотя я сам здесь [в России] живу. Из-за отсутствия интернета я не мог отправить фильм [на фестиваль] вовремя. В итоге удалось сделать это буквально в последний момент», — отметил режиссер.

Газеми добавил, что ситуация отражается на повседневной жизни людей. «Людям и без того сложно, а это становится дополнительным тяжелым грузом. Очень трудно наблюдать происходящее», — подчеркнул он.