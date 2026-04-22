Олег Меньшиков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой народный артист РФ Олег Меньшиков отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом “За заслуги в культуре и искусстве” наградить Олега Меньшикова», — говорится в указе.
В 2026 году театр Ермоловой отмечает 100-летие со дня основания.
Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове. Народный артист РФ (2003), награжден орденом Почета (2010). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995, 1997 и 1999 годов. Снимался в фильмах «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник» и других.
За актерскую работу в «Кавказском пленнике» был удостоен приза фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль» (1996) и кинопремии «Ника» в аналогичной категории (1997). Обладатель почетной награды «За вклад в мировое искусство» Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария, 2004).
Среди последних киноролей Меньшикова — хоккейный тренер Анатолий Тарасов в спортивном фильме Николая Лебедева «Легенда № 17» (2013), полковник, затем генерал-лейтенант Валентин Лебедев в фантастических драмах Федора Бондарчука «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019), следователь Яков Гуро в фильмах Егора Баранова «Гоголь. Начало» (2017) и «Гоголь. Страшная месть» (2018), судья Михаил Романов в сериале Константина Статского «Ваша честь» (2021). Член Союза кинематографистов РФ.