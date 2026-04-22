Олег Меньшиков получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове. Народный артист РФ (2003), награжден орденом Почета (2010). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995, 1997 и 1999 годов. Снимался в фильмах «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник» и других.