Известный комик и актер Гарик Харламов в эксклюзивном интервью Кино Mail поделился списком комедий, которые считает эталоном юмора. Его выбор охватывает как советскую классику, так и культовые голливудские ленты.
Отвечая на вопрос о любимых комедиях, Харламов начал с отечественного кино. «Их много. Из советской классики — „Джентльмены удачи“ прекрасные, замечательные. Их смотреть можно вечно», — признался артист.
Западная киноклассика в списке актера представлена не менее ярко. Харламов упомянул абсурдистскую британскую комик-группу «Монти Пайтон» и знаковые американские картины вроде «Аэроплана» и «Голого пистолета».
Отдельное место в его сердце занимает творчество Джима Керри. «Ну и Джим Керри весь: „Маска“, „Тупой и еще тупее“. Много всего», — добавил комик, подчеркнув, что перечень можно продолжать долго.
