Гарик Харламов сравнил голоса Сергея Бурунова и Леонардо ДиКаприо

В интервью Кино Mail Гарик Харламов заявил, что Сергей Бурунов говорит убедительнее голливудского актера
Рита Захарова
Автор Кино Mail

В эксклюзивном интервью Кино Mail Гарик Харламов раскрыл секрет успешного дубляжа в кино. По его мнению, талантливый актер озвучания способен не просто передать текст, а придать персонажу новые краски. Яркий пример, по мнению Харламова, — это работа Сергея Бурунова над озвучанием персонажей Леонардо ДиКаприо.

«Вот, например, Сережа Бурунов, который озвучивал Леонардо ДиКаприо. Он в оригинале не так интересно говорит, как его озвучивает Сережа. Поэтому озвучка очень важна», — заявил Харламов.

Гарик Харламов и Сергей Бурунов

Сергея Бурунова называют официальным российским голосом Леонардо ДиКаприо. Он озвучивал персонажей, сыгранных голливудским актером в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Великий Гэтсби» и других.

Харламов добавил, что озвучание — это искусство, где голос становится главным инструментом. «Самое интересное, что голосом можно как разукрасить роль, так ее и завалить», — отметил артист.

Сам Харламов неоднократно работал на озвучании фильмов. Он подарил свой голос Нафане в «Домовенке Кузе», Колобку в «Последнем богатыре», озорной кукле в фильме «Петрушка» и другим.