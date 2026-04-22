Сериал «Бар “Один звонок”» продлили на второй сезон. Об этом стало известно Кино Mail на мероприятии по случаю пятилетия онлайн-кинотеатра «КИОН».
Продюсеры стриминга Максим Филатов и Илья Бурец заявили, что Данила Козловский вновь исполнит главную роль, а также выступит в качестве продюсера и одного из авторов сценария.
Мистический детективный триллер «Бар “Один звонок”» рассказывает о необычном питейном заведении, откуда можно позвонить умершим близким, но за каждый разговор длительностью в одну минуту необходимо заплатить раундом в «русскую рулетку». Помимо Козловского, в сериале снимались Кай Гетц, Александр Ильин-мл., Леонид Ярмольник, Оксана Акиньшина и другие. Вернутся ли они к своим ролям, неизвестно.
В 2023 году «Бар “Один звонок”» вошел в программу фестиваля «Новый сезон», однако не получил прокатное удостоверение и был снят с показа. Премьера триллера состоялась в октябре 2025 года на платформе «КИОН». В ноябре вышел «Бар "Один звонок". Фильм о фильме», рассказывающий о съемках сериала.
По словам Филатова и Бурца, «Бар “Один звонок”» вошел в топ-10 оригинальных проектов стриминга за пять лет. Дата выхода второго сезона сериала пока неизвестна.