Сериал «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским получит продолжение

Мистический детектив о баре, откуда можно позвонить умершим, продлили на второй сезон
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»
Сериал «Бар “Один звонок”» продлили на второй сезон. Об этом стало известно Кино Mail на мероприятии по случаю пятилетия онлайн-кинотеатра «КИОН».

Продюсеры стриминга Максим Филатов и Илья Бурец заявили, что Данила Козловский вновь исполнит главную роль, а также выступит в качестве продюсера и одного из авторов сценария.

Мистический детективный триллер «Бар “Один звонок”» рассказывает о необычном питейном заведении, откуда можно позвонить умершим близким, но за каждый разговор длительностью в одну минуту необходимо заплатить раундом в «русскую рулетку». Помимо Козловского, в сериале снимались Кай Гетц, Александр Ильин-мл., Леонид Ярмольник, Оксана Акиньшина и другие. Вернутся ли они к своим ролям, неизвестно.

Кадр из фильма «Бар "Один звонок". Фильм о фильме»
В 2023 году «Бар “Один звонок”» вошел в программу фестиваля «Новый сезон», однако не получил прокатное удостоверение и был снят с показа. Премьера триллера состоялась в октябре 2025 года на платформе «КИОН». В ноябре вышел «Бар "Один звонок". Фильм о фильме», рассказывающий о съемках сериала.

По словам Филатова и Бурца, «Бар “Один звонок”» вошел в топ-10 оригинальных проектов стриминга за пять лет. Дата выхода второго сезона сериала пока неизвестна.