Машков: сотрудничество театров РФ с зарубежными будет продолжаться

Отменить российскую многонациональную культуру невозможно, заявил председатель Союза театральных деятелей
Владимир Машков
Владимир Машков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество российских театров с зарубежными коллегами продолжалось и будет продолжаться, уверен председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Об этом он сообщил ТАСС в Нижнем Новгороде на Театральном форуме Приволжского федерального округа.

«Отменить российскую многонациональную культуру невозможно, и мы не отменяем ничьих культур. Я уверен, что наше сотрудничество в театральной сфере продолжалось и будет продолжаться. Вы знаете, сейчас проходят переговоры с нашими и братскими народами, и с теми народами, которые сейчас так или иначе находятся по другую сторону. Но люди искусства и театра, многие из которых обучались театральному искусству в России, хотят возвращения к нам. Это неизбежно», — сказал Машков.

Форум в Нижнем Новгороде проходит с 20 по 22 апреля. Он стал восьмым в серии, организованной Союзом театральных деятелей России. Цель форумов — разработка Концепции развития театра в России на период до 2035 года.