Появился первый кадр из третьего сезона сериала «Уэнздей»

Впервые шоу «Уэнздей» вышло в 2022 году. Премьера второго сезона состоялась в 2025 году. Таким образом, Дженна Ортега играет Уэнздей Аддамс почти пять лет — на момент премьеры третьего сезона актрисе будет 25 лет. Известно, что ради съемок во втором сезоне Дженне Ортеге пришлось отказаться от роли в фильме «Крик 7».