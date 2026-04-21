Появился первый кадр из третьего сезона сериала «Уэнздей»

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился в своих социальных сетях первым фото из третьего сезона сериала «Уэнздей». В новом сезоне героиня отправится Париж — в кадре она находится около Эйфелевой башни.
«Из Парижа с ужасом», — подписал фото онлайн-кинотеатр.
Премьера нового сезона «Уэнздей» ожидается в 2027 году. В сезоне примет участие Ева Грин, которая сыграет тетю Офелию, а все актеры прошлых эпизодов вновь воплотят свои роли.
Впервые шоу «Уэнздей» вышло в 2022 году. Премьера второго сезона состоялась в 2025 году. Таким образом, Дженна Ортега играет Уэнздей Аддамс почти пять лет — на момент премьеры третьего сезона актрисе будет 25 лет. Известно, что ради съемок во втором сезоне Дженне Ортеге пришлось отказаться от роли в фильме «Крик 7».