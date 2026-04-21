В Москве запустили тематический поезд к 111-летию студии Горького

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный 111-летию Киностудии имени М. Горького, запустили в Московском метрополитене, передает корреспондент ТАСС. Проект приурочен к юбилею одной из старейших российских киностудий.
«Киноотрасли важно сохранить наследие, созданное киностудиями в советское и постсоветское время. Мы благодарны коллегам из Госфильмофонда за то, что они не только бережно хранят эти материалы, но и делают их современнее, что значительно облегчает работу с архивами и позволяет развивать новые проекты», — отметила генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
В оформленных вагонах представлены графические иллюстрации, посвященные фильмам студии, а также цитаты, фотографии артистов и факты о наиболее известных картинах. В частности, пассажиры смогут увидеть иллюстрации по таким фильмам, как «Печки-лавочки», «Солдат Иван Бровкин», «Гостья из будущего», «Чук и Гек», «Белый Бим, Черное ухо», «Королевство кривых зеркал», «А зори здесь тихие…» и другим известным проектам.
Народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов отметил, что киностудия имени М. Горького занимает особое место в его жизни. «Это огромная часть моей творческой и личной судьбы. Я пришел туда как актер, затем работал как режиссер, возглавлял творческое объединение. Со студией связаны встречи и работа с выдающимися мастерами — это большое счастье», — сказал он.
Проект реализован при поддержке департамента транспорта Москвы и киностудии М. Горького. Ожидается, что поезд будет курировать по Калужско-Рижской линии.