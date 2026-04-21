Стала известна причина смерти актера Алексеева из «Тайн следствия»

Причиной смерти актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Игоря Алексеева стал инсульт, сообщили aif.ru в его окружении.
«Инсульт. Неделю был в реанимации и все. Нам всем будет очень его не хватать», — сказала собеседница издания.
Игорь Алексеев умер в ночь на 19 апреля 2026 года на 62-м году жизни.
Его коллеги рассказали aif.ru, что незадолго до смерти обсуждали с ним новые съемки. Он также жаловался на боли в спине и планировал лечь в больницу для обследования.
Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. В 1989-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его фильмография насчитывает десятки работ. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».