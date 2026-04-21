Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти актера Алексеева из «Тайн следствия»

Актер Игорь Алексеев из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» скончался на 62-м году жизни
Стала известна причина смерти актера Алексеева из «Тайн следствия»Источник: Аргументы и факты

Причиной смерти актера из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Игоря Алексеева стал инсульт, сообщили aif.ru в его окружении.

«Инсульт. Неделю был в реанимации и все. Нам всем будет очень его не хватать», — сказала собеседница издания.

Игорь Алексеев умер в ночь на 19 апреля 2026 года на 62-м году жизни.

Его коллеги рассказали aif.ru, что незадолго до смерти обсуждали с ним новые съемки. Он также жаловался на боли в спине и планировал лечь в больницу для обследования.

Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. В 1989-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его фильмография насчитывает десятки работ. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».