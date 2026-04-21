50-летняя Риз Уизерспун столкнулась с критикой после поддержки ИИ

Актриса призвала свою аудиторию осваивать ИИ-технологии
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун оказалась в центре споров после призыва к женщинам активнее осваивать искусственный интеллект. Актрисе пришлось лично объяснять свою позицию в соцсетях, столкнувшись с волной недовольства от подписчиков. Поводом для дискуссии стала публикация Уизерспун от 16 апреля.

«Революция в области ИИ началась, и мне нужно узнать как можно больше об ИИ и поделиться этим со всеми вами», — написала она, побуждая женскую аудиторию применять нейросети в повседневной жизни.

Позже актриса также затронула тему экологических рисков, связанных с развитием этой технологии. Однако многие пользователи восприняли ее слова негативно. Столкнувшись с потоком критических комментариев, 50-летняя знаменитость решила дать разъяснения.

«Что ж, похоже, мой пост про вызвал обсуждение. Чтобы было ясно, мне никто не платит за то, чтобы я об этом говорила. Я просто любопытный человек», — написала актриса.

Уизерспун рассказала, что ее собственные дети уже активно изучают инструменты ИИ.

У актрисы трое детей: 26-летняя дочь Ава и 22-летний сын Дикон от брака с Райаном Филиппом, а также 13-летний сын Теннесси от бывшего мужа Джима Тота.

Она также признала справедливость опасений, которые высказывали пользователи.

«Я осознаю, какое влияние это может оказать на рабочие места во многих отраслях. Я понимаю экологические проблемы», — заключила Риз Уизерспун, пытаясь сбалансировать свой первоначальный оптимистичный посыл.