Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Игорь Алексеев

Актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Игорь Алексеев скончался на 62-м году жизни. Соответствующая отметка появилась на сайте kino-teatr.ru.
«Игорь Геннадьевич Алексеев умер в ночь с 18 на 19 апреля 2026 года», — следует из комментариев.
Игорь Алексеев родился летом 1964 года. В 1989-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его фильмография насчитывает десятки работ. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Чужой район», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы. Рубежи Родины».