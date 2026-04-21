Началась работа над сиквелом фильма «Я – легенда» с Уиллом Смитом

Сиквел фильма «Я — легенда» (2007) официально запущен в работу. Уилл Смит сыграет главную роль, а режиссером станет Стивен Кейпл мл. Об этом сообщает Collider, ссылаясь на собственные проверенные источники.
Вторую главную роль в проекте исполнит оскароносный актер Майкл Б. Джордан.
Согласно доступной информации о сюжете, «Я — легенда 2» станет прямым сиквелом оригинального фильма, однако лента будет основана на альтернативном финале, доступном для DVD. В нем Невилл не погибает, а спасается вместе с Анной и Итаном после того, как смог синтезировать противоядие.
Дата премьеры фильма пока не сообщается.