Крис Хемсворт показал, как его 13-летняя дочь выполняет опасный трюк на мотоцикле

Актер Крис Хемсворт, известный по роли в фильме «Тор», поделился в социальных сетях кадрами, на которых его 13‑летняя дочь продемонстрировала свои впечатляющие навыки в экстремальном виде спорта.
На видео наследница актера Индия исполняет рискованный трюк: она подпрыгивает на мотоцикле над невысокой песчаной насыпью.
«Опасно, и я невероятно впечатлен, что моя девочка удержалась при приземлении! Так горжусь тобой», — подписал Крис ролик. Поклонники тут же отреагировали множеством восторженных комментариев, восхищаясь мастерством Индии.
Актер вместе со своей семьей живёт в австралийском городе Байрон‑Бей — месте, которое прекрасно подходит для активного образа жизни. С супругой и детьми они занимаются сёрфингом и боевыми искусствами, а также часто устраивают походы.
Ранее Крис Хемсворт показал семейные снимки с детьми во время серфинга.