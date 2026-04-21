Актер Егор Бероев впервые публично высказался о расставании с Ксенией Алферовой.
В интервью телеканалу «Москва 24» он назвал развод болезненным и взял на себя ответственность за произошедшее.
«Так в жизни бывает: люди разводятся, просто не договорились, по‑разному видят некоторые вещи. К сожалению, человеческие взаимоотношения не удалось сохранить. Но, возможно, со временем, когда страсти утихнут, мы сможем снова работать вместе», — отметил Бероев.
Официально пара развелась в 2025 году, хотя их отношения прекратились двумя годами раньше — в 2023-м.
Тогда, после активного обсуждения в сети, Бероев лично подтвердил новость о разрыве в социальных сетях. Позже Алферова заявила, что актер не согласовывал с ней это заявление.
У бывших супругов есть взрослая дочь Евдокия, которой исполнилось 18 лет.