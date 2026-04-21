Дочь Николь Кидман пришла на выпускной в платье за 13 тыс. долларов

Сандэй Роуз Кидман-Урбан выбрала роскошный наряд от модного бренда Oscar de la Renta
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт МаргаретИсточник: Legion-Media.ru

Сандэй Роуз Кидман-Урбан показала, какое платье выбрала для выпускного. 17-летняя дочь Николь Кидман и Кита Урбана позировала в наряде, сидя на лестнице.

Наследница звезд надела серебристое платье без бретелей и с длинной пышной юбкой от бренда Oscar de la Renta. 

Сандэй Роуз Урбан, фото: соцсети
Сандэй Роуз Урбан, фото: соцсети

Известно, что платье из весенней коллекции 2022 года стоит 12 900 долларов.

Сандэй Роуз еще до окончания школы начала строить модельную карьеру. Она уже принимала участие в показах известных брендов и становилась героиней глянцевых журналов.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан
Сандэй Роуз Кидман-УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, Николь Кидман родила дочь в браке с музыкантом Китом Урбаном. Они прожили вместе 19 лет. В сентябре 2025-го Кидман подала на развод с Урбаном.

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Дети звезд после расставания остались жить с мамой. У актрисы и музыканта также есть 15-летняя дочь Фэйт.

Ранее Николь Кидман впервые высказалась о своей жизни после развода с Китом Урбаном. 