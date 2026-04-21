Сандэй Роуз Кидман-Урбан показала, какое платье выбрала для выпускного. 17-летняя дочь Николь Кидман и Кита Урбана позировала в наряде, сидя на лестнице.
Наследница звезд надела серебристое платье без бретелей и с длинной пышной юбкой от бренда Oscar de la Renta.
Известно, что платье из весенней коллекции 2022 года стоит 12 900 долларов.
Сандэй Роуз еще до окончания школы начала строить модельную карьеру. Она уже принимала участие в показах известных брендов и становилась героиней глянцевых журналов.
Напомним, Николь Кидман родила дочь в браке с музыкантом Китом Урбаном. Они прожили вместе 19 лет. В сентябре 2025-го Кидман подала на развод с Урбаном.
Дети звезд после расставания остались жить с мамой. У актрисы и музыканта также есть 15-летняя дочь Фэйт.
