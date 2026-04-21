В Техасе арестовали Кейт Лохан, бывшую жену Майкла Лохана и экс-мачеху голливудской звезды Линдси Лохан. Инцидент, связанный с обвинениями в домашнем насилии, произошел во вторник, 14 апреля.
Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось издание People, Кейт Лохан якобы ударила Майкла Лохана по лицу рукой. В материалах дела также утверждается, что 43-летняя женщина бросила в его сторону нож, который попал мужчине в плечо. После этого ее задержали.
Кейт Лохан предъявлено обвинение в нападении и домашнем насилии как повторно совершившему преступление лицу. В документах указано, что она «незаконно, умышленно, осознанно и неосторожно причинила телесные повреждения Майклу Лохану». Ее поместили в тюрьму округа Харрис в Хьюстоне. Сумма залога составила 35 000 долларов.
Уже на следующий день, 15 апреля, суд удовлетворил ходатайство Майкла Лохана и выдал ему экстренное постановление о защите. Согласно документам издания People, предыдущий инцидент с участием Кейт Лохан предположительно произошел 22 августа 2024 года.
Майкл и Кейт Лохан объявили о помолвке в 2010 году, когда ей было 27 лет, а ему — около 50. Пара официально оформила отношения в 2014 году, однако их брак продлился недолго: Кейт подала на развод в 2018 году.