Петр Баранчеев раскрыл, как его дочь-подросток отреагировала на фотографию страстного поцелуя с коллегой Екатериной Волковой. Актер заявил, что между ними лишь дружеские отношения.
Поводом для обсуждений стали снимки со дня рождения Волковой, который она отметила в конце марта. Особенное внимание привлек кадр, где партнер актрисы по сериалу «Скорая помощь» Петр Баранчеев целует ее в губы.
«Столько любви испытала, до мурашек… Спасибо, люблю», — подписала фото именинница.
Многие зрители предположили, что роман героев с экрана продолжился в реальности. Баранчеев дал комментарий на эту тему.
«Пусть люди развлекаются. Господи, мы с человеком восемь лет играем пару в одном сериале. Как я еще должен поздравить близкого друга с днем рождения? Я Катю знаю 20 лет, глупо что-то придумывать. Мы очень хорошие друзья, коллеги и партнеры», — сказал Петр.
По словам 51-летнего артиста, когда началась эта шумиха, они с Волковой вместе были на гастролях и лишь посмеялись над ситуацией. Баранчеев состоит в браке, но не афиширует личную жизнь. У него и его супруги растет 13-летняя дочь Василина. Актер рассказал изданию «СтарХит», что школьница сама прислала ему ту самую фотографию.
«Она прислала мне ту самую фотографию с Катей и говорит: “Папа, это что?”. Ну, а что я мог сказать? Это мой друг. Она не переживала. Уже взрослая девочка, все понимает, не дурочка. Ей просто хотелось показать, что она тоже в курсе всех киношных сплетен, все видела», — поделился он.
Екатерина Волкова была замужем трижды. От первого брака с Алексеем у нее есть дочь Валерия. Вторым мужем актрисы стал продюсер Сергей Члиянц. От третьего супруга, писателя Эдуарда Лимонова, она родила сына Богдана и дочь Александру.
Сама Волкова также прокомментировала слухи. «С Петром Баранчеевым у нас прекрасные отношения — но только на съемочной площадке! Мы все понимаем, что это игра. Петя — женатый человек, у него прекрасная дочь. И я никогда не смешиваю личную жизнь и работу…» — заявила она.