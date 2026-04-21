Звезда «Почки» и «Майора Грома» Любовь Аксенова вместе с мужем Павлом Аксеновым посетила премьеру фильма «Пока небо смотрит». Специальный показ картины прошел в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
«Пока небо смотрит» — новая работа режиссера Романа Михайлова. Картина рассказывает об андеграундных танцорах, которые мечтают обрести славу и признание, но при этом не потерять свободу и независимость и остаться верными себе.
Любовь и Павел Аксеновы дебютировали в фильме в качестве продюсеров. Помимо них на презентации были режиссер Роман Михайлов, актриса, продюсер, танцовщица и хореограф Александра Киселева, актер Федор Лавров, звезда шоу «Танцы» Даниил Патлах и другие.
Главные роли в фильме «Пока небо смотрит» исполнили не профессиональные актеры, а танцоры: Алиса Белова, Арсений Белов, Тимур Гараев, Степан Даниелян, Алексей Вахрушев, Кристина Кулакова и Кирилл Пашков.
Эпизодические роли сыграли Федор Лавров, Дарья Екамасова, Валерия Гай Германика, Александра Киселева, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Сосо Павлиашвили, а также звезды шоу «Танцы»: Владимир Варнава, Екатерина Решетникова, Даниил Патлах, Дмитрий Щебет и другие.
Драма «Пока небо смотрит» выйдет в российский прокат 21 мая.