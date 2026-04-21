Выйдя в конце февраля 1996 года, лента с бюджетом всего 1,5 миллиона долларов стала одной из самых кассовых на острове в тот год. История о группе молодых людей из Эдинбурга, пытающихся вырваться из замкнутого круга зависимости и бессмысленности, откликнулась в миллионах сердец. Британский киноинститут включил «На игле» в десятку лучших британских фильмов XX века, а в 2004-м зрители признали ее главной шотландской картиной всех времен. В этом году отмечается 30-летие с момента ее выхода на экраны. По этому случаю решили вспомнить интересные факты о шедевре Дэнни Бойла.
Погружение в образ
Чтобы достоверно сыграть истощенного Марка Рентона, Юэну МакГрегору пришлось резко сбрасывать вес. По замыслу его герой должен был выглядеть болезненно худым. В итоге Юэн придерживался довольно специфической диеты: он полностью отказался от молочных продуктов и пива, заменив их вином и джином. По его словам, именно это позволило ему сбросить 12 килограммов всего за два месяца.
Вдобавок к похудению он много общался с бывшими зависимыми из реабилитационного центра в Глазго. Они учили его различным тонкостям, в том числе как правильно готовить дозу (с использованием глюкозы вместо вещества) и держать шприц. Он даже всерьез раздумывал о том, чтобы попробовать то, что употребляет его герой, ради актерского опыта. Однако коллеги и участники группы восстановления отговорили его от столь опасной затеи. Последние, кстати, появились в роли футбольной команды в открывающей сцене.
С театральных подмостков на экран
В основе фильма лежит роман Ирвина Уэлша, вышедший в 1993 году. Прежде чем появилась экранизация, книгу адаптировали для театра. В 1994–1995 годах постановка успешно объехала многие британские сцены, и главную роль там исполнял Юэн Бремнер — тот самый, которого зрители знают как Кочерыжку. Разумеется, Бойл рассматривал его и на роль Рентона. Однако в итоге сделал выбор в пользу МакГрегора, с которым уже работал в «Неглубокой могиле». Бремнер же спокойно согласился отойти на второй план, и это не помешало ему создать один из самых запоминающихся образов в кино.
Тот самый туалет
Абсолютно незабываемая сцена фильма — погружение Рентона в «худший туалет Шотландии» за случайно смытыми суппозиториями. Даже с экрана это выглядит настолько отвратительно, что невольно задумываешься, каково было на площадке. Ответ: довольно комфортно, так как содержимое унитаза и «грязь» на стенах были сделаны из шоколадного мусса и патоки. По воспоминаниям МакГрегора, запах на площадке был скорее аппетитным, чем неприятным. Сам трюк с погружением тоже оказался проще: унитаз установили на платформу, а под ним находился резервуар с водой. И никакого CGI.
Поиски на улицах
На роль Дайан создатели хотели найти совершенно новое лицо, чтобы зритель не догадался, что 14-летнюю школьницу играет взрослая актриса. Съемочная группа раздавала флаеры у ночных клубов, магазинов и просто на улицах Глазго, приглашая всех желающих на кастинг. Именно так листовка попала к 19-летней Келли МакДоналд, которая тогда работала официанткой и не имела опыта съемок. Когда Бойл увидел ее, он сразу понял, что нашел нужный типаж. «На игле» стал ее дебютом, а ту самую листовку актриса хранит до сих пор.
Легендарная музыка
Лишь две композиции были написаны специально для фильма. Одну из них — Closet Romantic — создал Дэймон Албарн из Blur. При этом вместо него могли звучать Oasis: Бойл обращался к Ноэлю Галлахеру, но тот отказался, решив, что «На игле» (в оригинале Trainspotting) — это фильм о поездах.
Знаменитая Lust for Life Игги Попа появилась во многом благодаря Дэвиду Боуи, который убедил музыкантов предоставить права на песни за символическую плату. В итоге саундтрек стал культовым, а в 2007 году Vanity Fair поставил его на седьмое место среди лучших киноальбомов всех времен.
Пропущенная фотосессия
Кевин МакКидд, сыгравший Томми, — единственный из основного состава, чьего лица нет на знаменитом оранжевом постере. Причина проста: в день съемки он заболел гриппом. Из-за плотного графика фотосессию переносить не стали, и на плакате остались только Рентон, Кайфолом, Кочерыжка, Дайан и Бегби. Позже актер шутил, что это только добавило его персонажу трагизма.
Трудности перевода
Перед выходом фильма в США возникла неожиданная проблема: тестовая аудитория почти не понимала речь героев. Шотландский акцент и сленг оказались слишком сложными. В итоге актеры переозвучили первые 20 минут фильма, сделав речь более понятной. Однако полностью переделывать звуковую дорожку или добавлять субтитры создатели отказались, чтобы сохранить аутентичность.
«Не смотрел, но осуждаю»
Премьера в США совпала с президентской кампанией 1996 года. Республиканец Боб Доул публично раскритиковал фильм, обвинив его в «моральном разложении». Однако позже выяснилось, что он даже не смотрел картину, а опирался на рецензии. Ирвин Уэлш позже иронизировал, что Доул стал лучшим пиарщиком фильма, ведь его критика только подогрела интерес аудитории.