«На игле» — 30 лет: неожиданные факты о фильме, который изменил кино

Картина, ставшая манифестом целого поколения, до сих пор поражает своим драйвом. Рассказываем, как малобюджетная адаптация нашумевшего романа превратилась в главный британский фильм на десятилетия
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «На игле»
Выйдя в конце февраля 1996 года, лента с бюджетом всего 1,5 миллиона долларов стала одной из самых кассовых на острове в тот год. История о группе молодых людей из Эдинбурга, пытающихся вырваться из замкнутого круга зависимости и бессмысленности, откликнулась в миллионах сердец. Британский киноинститут включил «На игле» в десятку лучших британских фильмов XX века, а в 2004-м зрители признали ее главной шотландской картиной всех времен. В этом году отмечается 30-летие с момента ее выхода на экраны. По этому случаю решили вспомнить интересные факты о шедевре Дэнни Бойла.

Погружение в образ

Кадр из фильма «На игле»
Чтобы достоверно сыграть истощенного Марка Рентона, Юэну МакГрегору пришлось резко сбрасывать вес. По замыслу его герой должен был выглядеть болезненно худым. В итоге Юэн придерживался довольно специфической диеты: он полностью отказался от молочных продуктов и пива, заменив их вином и джином. По его словам, именно это позволило ему сбросить 12 килограммов всего за два месяца.

Вдобавок к похудению он много общался с бывшими зависимыми из реабилитационного центра в Глазго. Они учили его различным тонкостям, в том числе как правильно готовить дозу (с использованием глюкозы вместо вещества) и держать шприц. Он даже всерьез раздумывал о том, чтобы попробовать то, что употребляет его герой, ради актерского опыта. Однако коллеги и участники группы восстановления отговорили его от столь опасной затеи. Последние, кстати, появились в роли футбольной команды в открывающей сцене.

С театральных подмостков на экран

Кадр из фильма «На игле»
В основе фильма лежит роман Ирвина Уэлша, вышедший в 1993 году. Прежде чем появилась экранизация, книгу адаптировали для театра. В 1994–1995 годах постановка успешно объехала многие британские сцены, и главную роль там исполнял Юэн Бремнер — тот самый, которого зрители знают как Кочерыжку. Разумеется, Бойл рассматривал его и на роль Рентона. Однако в итоге сделал выбор в пользу МакГрегора, с которым уже работал в «Неглубокой могиле». Бремнер же спокойно согласился отойти на второй план, и это не помешало ему создать один из самых запоминающихся образов в кино.

Тот самый туалет

Кадр из фильма «На игле»
Абсолютно незабываемая сцена фильма — погружение Рентона в «худший туалет Шотландии» за случайно смытыми суппозиториями. Даже с экрана это выглядит настолько отвратительно, что невольно задумываешься, каково было на площадке. Ответ: довольно комфортно, так как содержимое унитаза и «грязь» на стенах были сделаны из шоколадного мусса и патоки. По воспоминаниям МакГрегора, запах на площадке был скорее аппетитным, чем неприятным. Сам трюк с погружением тоже оказался проще: унитаз установили на платформу, а под ним находился резервуар с водой. И никакого CGI.

Поиски на улицах

Кадр из фильма «На игле»
На роль Дайан создатели хотели найти совершенно новое лицо, чтобы зритель не догадался, что 14-летнюю школьницу играет взрослая актриса. Съемочная группа раздавала флаеры у ночных клубов, магазинов и просто на улицах Глазго, приглашая всех желающих на кастинг. Именно так листовка попала к 19-летней Келли МакДоналд, которая тогда работала официанткой и не имела опыта съемок. Когда Бойл увидел ее, он сразу понял, что нашел нужный типаж. «На игле» стал ее дебютом, а ту самую листовку актриса хранит до сих пор.

Легендарная музыка

Кадр из фильма «На игле»
Лишь две композиции были написаны специально для фильма. Одну из них — Closet Romantic — создал Дэймон Албарн из Blur. При этом вместо него могли звучать Oasis: Бойл обращался к Ноэлю Галлахеру, но тот отказался, решив, что «На игле» (в оригинале Trainspotting) — это фильм о поездах. 

Знаменитая Lust for Life Игги Попа появилась во многом благодаря Дэвиду Боуи, который убедил музыкантов предоставить права на песни за символическую плату. В итоге саундтрек стал культовым, а в 2007 году Vanity Fair поставил его на седьмое место среди лучших киноальбомов всех времен.

Пропущенная фотосессия

Кадр из фильма «На игле»
Кевин МакКидд, сыгравший Томми, — единственный из основного состава, чьего лица нет на знаменитом оранжевом постере. Причина проста: в день съемки он заболел гриппом. Из-за плотного графика фотосессию переносить не стали, и на плакате остались только Рентон, Кайфолом, Кочерыжка, Дайан и Бегби. Позже актер шутил, что это только добавило его персонажу трагизма.

Трудности перевода

Кадр из фильма «На игле»
Перед выходом фильма в США возникла неожиданная проблема: тестовая аудитория почти не понимала речь героев. Шотландский акцент и сленг оказались слишком сложными. В итоге актеры переозвучили первые 20 минут фильма, сделав речь более понятной. Однако полностью переделывать звуковую дорожку или добавлять субтитры создатели отказались, чтобы сохранить аутентичность.

«Не смотрел, но осуждаю»

Кадр из фильма «На игле»
Премьера в США совпала с президентской кампанией 1996 года. Республиканец Боб Доул публично раскритиковал фильм, обвинив его в «моральном разложении». Однако позже выяснилось, что он даже не смотрел картину, а опирался на рецензии. Ирвин Уэлш позже иронизировал, что Доул стал лучшим пиарщиком фильма, ведь его критика только подогрела интерес аудитории.