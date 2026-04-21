В основе фильма лежит роман Ирвина Уэлша, вышедший в 1993 году. Прежде чем появилась экранизация, книгу адаптировали для театра. В 1994–1995 годах постановка успешно объехала многие британские сцены, и главную роль там исполнял Юэн Бремнер — тот самый, которого зрители знают как Кочерыжку. Разумеется, Бойл рассматривал его и на роль Рентона. Однако в итоге сделал выбор в пользу МакГрегора, с которым уже работал в «Неглубокой могиле». Бремнер же спокойно согласился отойти на второй план, и это не помешало ему создать один из самых запоминающихся образов в кино.