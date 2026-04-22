Гарик Харламов высказался о современном юморе: «Отражение реальности»

Актер объяснил Кино Mail, какие принципы в юморе для него важны и какие шутки становятся любимыми
Рита Захарова
Автор Кино Mail

Гарик Харламов в эксклюзивном интервью Кино Mail поделился своим взглядом на природу современного юмора. По мнению комика, все актуальные шутки напрямую зависят от контекста.

«Как меняется жизнь, так меняется и юмор — со временем, с историей», — отметил Харламов.

При этом артист признался, что его профессиональная деятельность мотивирует постоянно искать новизну.

«Я участвую в огромном количестве юмористических телепередач, и моя профессия — генерировать юмор самому. Моя любимая шутка — это та, которую я еще не слышал. Потому что я их слышу в огромных количествах ежедневно», — пояснил Харламов.

По словам актера, выделить какую-то одну любимую шутку невозможно. «Их масса, много. И шутка, которая меня рассмешит, я услышу ее  завтра».

Рассуждая о юморе в современном российском кино, Гарик Харламов описал его как постоянно меняющееся явление: «Он мутирует вечно».

«По сути, юмор — это кривые зеркала. Мой привет Евгению Вагановичу», — вспомнил Харламов передачу, которую вел Евгений Петросян.

«Это такое отражение реальности: утром в газете — вечером в куплете», — добавил Харламов.