Камила Морроне с детства была окружена атмосферой моды и кино. Первые шаги в карьере она сделала как модель, но вскоре переключилась на актерство, а мы этому только рады. Роман с Леонардо ДиКаприо привлек к ней повышенное внимание, но девушка доказала, что способна добиться признания и самостоятельно. Сегодня ее называют одной из наиболее перспективных актрис нового поколения, а роли в громких проектах это только подтверждают.
Звездная семья
Камила Ребекка Морроне родилась 16 июня 1997 года в Лос-Анджелесе в семье аргентинских актеров Максимо Морроне и Люсилы Полак. Они перебрались в США незадолго до ее рождения. И мать, и отец были связаны с миром кино и подиума, так что девочка росла в творческой атмосфере. Когда Камиле было девять лет, ее родители развелись, и она осталась жить с матерью.
Вскоре мать Камилы начала отношения с великим Аль Пачино. Тот случай, когда о таком отчиме можно только мечтать. Их роман длился около 10 лет, но даже когда их союз распался, Камила сохранила теплые отношения с легендой. Кроме того, именно он стал для нее наставником в мире кино.
Начало карьеры моделью
Ее путь в индустрии моды начался в 14 лет: она стала участвовать в фотосессиях и подписала контракт с агентством IMG Models. В 2015 году, после окончания школы, Камила продолжила развивать профессиональную карьеру модели. Всего через год она появилась на обложке турецкого издания Vogue, а затем снималась для Sports Illustrated и Love Magazine. Также она работала с Revolve, Urban Outfitters, Victoria’s Secret и многими другими брендами.
На подиуме она дебютировала в 2017 году, на показе Moschino. В мире моды Камила быстро расширила круг общения и подружилась с такими звездами, как Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Кайя Гербер и Хейли Бибер. При этом Камила никогда не планировала ограничиваться подиумом и фотосессиями.
Первые шаги в кино
Ее кинодебют состоялся еще в 2013 году. Она сыграла эпизодическую роль в ленте Джеймса Франко «Буковски». Правда, картина так и не вышла в прокат, после чего Морроне на несколько лет вновь погрузилась в модельный бизнес.
И все же в 2018 году она вернулась к актерству, снявшись в триллере «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом и в комедийном боевике «Никогда не вернусь». Но по-настоящему заявить о себе ей удалось в 2019 году в драме «Микки и медведь». По сюжету ее героиня ухаживает за отцом-ветераном с ПТСР. За эту работу она получила премию «Восходящая звезда» на Международном кинофестивале в Сан-Диего.
Роман с ДиКаприо
Ни один другой факт ее биографии не привлекал к ней столько внимания, сколько отношения с Леонардо ДиКаприо. Их отношения начались в 2017 году, а первый официальный выход в свет состоялся лишь в 2020 году на «Оскаре». При этом пара не скрывала свои отношения: они вместе появлялись на светских мероприятиях, проводили отпуска, ДиКаприо даже познакомил Камилу с родителями. Все это время их союз активно обсуждался в СМИ, в первую очередь из-за разницы в возрасте: Лео старше на 23 года.
В 2022 году источники сообщили, что пара рассталась после пяти лет отношений. По данным инсайдеров, отношения «исчерпали себя», а одной из причин стали напряженные графики. Камила в тот момент много времени проводила на съемках сериала «Дэйзи Джонс и The Six».
Между тем в прессе предлагали и другую версию: якобы именно Морроне инициировала разрыв, так как ДиКаприо хотел, чтобы вместо кино она сосредоточилась на семье. Их расставание произошло всего через несколько месяцев после того, как Камиле исполнилось 25 лет. Разумеется, это стало поводом для новой волны шуток и мемов в адрес актера: якобы он не встречается с девушками старше этого возраста. Ни она, ни Леонардо официальных комментариев по поводу расставания не давали.
Прорывная роль
В 2023 году вышел сериал «Дэйзи Джонс и The Six» — экранизация одноименного бестселлера Тейлор Дженкинс Рид. В нем героиня нашего материала исполнила роль Камиллы Данн, жены фронтмена вымышленной рок-группы 1970-х. Какие бы взлеты и падения ни переживала группа и ее супруг, она готова была пойти на все ради семьи.
Роль в этом проекте принесла Морроне номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме». Зрители окончательно убедились, что Камила готова к серьезным драматическим ролям.
Надежда Голливуда
В январе этого года вышел второй сезон «Ночного администратора» — продолжение культового британского шпионского сериала, первый сезон которого выходил десять лет назад с Томом Хиддлстоном и Хью Лори в главных ролях. Здесь Камила предстала в роли Роксаны Боланьос — колумбийской предпринимательницы с разведывательными связями, оказавшейся в центре международного скандала с торговлей оружием. Проект получил высокие оценки критиков, в том числе за игру Морроне.
А уже весной зрители увидели ее в хоррор-сериале «У меня очень плохое предчувствие», спродюсированном братьями Даффер, известными по «Очень странным делам». Камила стала главной звездой проекта, сыграв Рейчел — невесту, с которой за несколько дней до свадьбы начинают происходить странные события. Роль получилась для нее нетипичной, но именно поэтому привлекла еще больше внимания. Похоже, прямо на наших глазах зажигается новая звезда.
Новый роман
После расставания с ДиКаприо личная жизнь Камилы на некоторое время ушла в тень. Лишь в июле 2024 года появились первые слухи о новом романе: ее заметили на двойном свидании с Кайей Гербер и Остином Батлером в компании Коула Беннетта — режиссера музыкальных клипов и владельца медиакомпании.
Позже отношения подтвердились: в мае 2025 года Камила опубликовала совместные фотографии и поздравила Беннетта с днем рождения. Он, в свою очередь, активно поддерживает ее творческие проекты в социальных сетях.