Блейк Лайвли требует в суде возмещения ущерба в размере до 300 млн долларов

Блейк Лайвли предпринимает шаги, чтобы оградить свое состояние и состояние своего мужа Райана Рейнольдса от судебного разбирательства вокруг проекта «Все закончится на нас».
В ходатайстве, поданном 11 апреля, Лайвли попросила суд исключить любые доказательства, касающиеся ее собственного капитала и капитала Рейнольдса, утверждая, что подобные материалы были бы «неуместными» и могли бы оказать несправедливое влияние на присяжных.
Лайвли ожидает от своего коллеги Джастина Бальдони и его команды выплаты значительной денежной компенсации. Согласно судебным документам, она «требует возмещения реального ущерба, а также наложения штрафных выплат»; по оценкам ее юридической команды, общая сумма варьируется в диапазоне от 142 млн до почти 300 млн долларов.
По словам адвокатов Лайвли, эти цифры складываются из предполагаемой упущенной выгоды, утраченных деловых возможностей и репутационного вреда, включая «сфабрикованное распространение» негативных характеристик в адрес их доверительницы через средства массовой информации и интернет-платформы.