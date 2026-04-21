Режиссер Шамиров снял фильм о жизни астрономов в горах Кавказа

В беседе с Пятым каналом кинематографист рассказал, что идея фильма возникла после того, как он узнал о существовании этого поселка и решил лично туда отправиться. На месте он познакомился с местными жителями, пообщался с исследователями и провел некоторое время, наблюдая за их повседневной жизнью и интересами. В результате у него сформировалась глубокая симпатия к людям науки и к самому месту, что подтолкнуло его к созданию художественной истории.