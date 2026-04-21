Режиссер Шамиров снял фильм о жизни астрономов в горах Кавказа

Режиссер Виктор Шамиров представил новую картину «Температура Вселенной», посвященную жизни ученых в поселке астрономов. Съемки вдохновлены реальным местом — Новым Архызом в Карачаево-Черкесии, где расположена Специальная астрофизическая обсерватория РАН.
В беседе с Пятым каналом кинематографист рассказал, что идея фильма возникла после того, как он узнал о существовании этого поселка и решил лично туда отправиться. На месте он познакомился с местными жителями, пообщался с исследователями и провел некоторое время, наблюдая за их повседневной жизнью и интересами. В результате у него сформировалась глубокая симпатия к людям науки и к самому месту, что подтолкнуло его к созданию художественной истории.
Вернувшись в Москву, режиссер вместе со сценаристом Ольгой Мотиной-Супоневой начал работать над сюжетом. Они стремились придумать историю, органично вписывающуюся в атмосферу научного поселка. В центре повествования оказалась женщина-ученый, переживающая личную драму после расставания с мужем, а также ее окружение.
Шамиров отметил, что его особенно поразили сами герои — ученые, для которых стремление к познанию является главным смыслом жизни. Он подчеркнул, что считает этот мотив одним из самых значимых и вдохновляющих человеческих качеств.
В фильме снялись Григорий Сиятвинда, Дарья Семенова, Ольга Тумайкина, Антон Эльдаров, Александра Серзина, Ростислав Бершауэр и Михаил Филиппов. Премьера картины прошла в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.