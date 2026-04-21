Актер «Мажора» и «Реальных пацанов» умер на 41-м году жизни

Скончался актер Рамиль Мубинов
Рамиль Мубинов
Рамиль Мубинов

Российский актер театра и кино Рамиль Мубинов умер на 41-м году жизни 14 апреля 2026 года. Об этом сообщил портал Кино-Театр.ру.

Причины смерти артиста, сыгравшего в сериалах «Реальные пацаны» и «Мажор», неизвестна.

Похороны прошли на малой родине Мубинова — в Ульяновске. Один из пользователей портала предположил, что Мубинов не выдержал переработок.

«Сниматься одновременно в 21 фильме — это нечто за гранью реальности. Без всякого осуждения: актер — человек зависимый, пока снимают, надо сниматься, зарабатывать, потому что неизвестно, что будет завтра», — рассуждает автор комментария.

Рамиль Мубинов родился 5 октября 1985 года. После окончания актерского отделения факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета учился на режиссерском факультете в Театральном институте им. Б. В. Щукина.

Играл на сцене в театре ET CETERA и в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского. Также снялся в проектах «Мистер Нокаут», «Гуляй, шальная!», «Молодежка. Новая смена‑2» и др.