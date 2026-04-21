43-летняя Энн Хэтэуэй вышла в свет в якро-красном корсетном платье

Актриса посетила премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке
Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media

Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке. На мероприятии актриса появилась в роскошном наряде.

Она надела ярко-красное шелковое платье с корсетом, декольте и пышной юбкой в 3D-плиссе, а также босоножки на высоких каблуках. Звезде уложили волосы мягкими волнами и сделали вечерний макияж.

Ансамбль завершили укаршения Bulgari в виде кольца, браслета и сережек с камнями.

На премьере в Нью-Йорке также появились Мэрил Стрип, Эмили Блант, Симон Эшли и другие. Сейчас Хэтэуэй и Стрип активно гастролируют по миру с промо-туром продолжения культового фильма. 

Энн Хэтэуэй
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media

По сюжету, Энди Сакс (героиня Хэтэуэй) спустя 20 лет возвращается в глянцевый журнал «Подиум» на должность старшего редактора. А вот Эмили Чарльтон (Эмили Блант), бывшая ассистенка Миранды Пристли, теперь возглавляет другое модное издание, конкурирующее с «Подиумом».

Эмили, обладая железкой хваткой, как и ее бывшая начальница, готова биться против Миранды Пристли (Мэрил Стрип) за каждого рекламодателя в эти суровые времена, когда печатные СМИ переживают глубокий упадок.

Миранда же с тревогой ожидает неизбежного — выхода на пенсию. Но перед этим она сделает все, чтобы сохранить «Подиум» таким, каким журнал был в лучшие годы.

Дата выхода фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года.