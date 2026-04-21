Кэтрин Зета-Джонс в личном блоге поделилась архивными кадрами со своей дочерью Кэрис. Актриса показала, как ее наследница взрослела.
На одном из фото звезда фильма «Маска Зорро» держала девочку на руках и улыбалась, глядя в камеру. Они были запечатлены в парных нарядах — белых рубашках.
Актриса показала детские фото Кэрис в честь ее дня рождения — 20 апреля ей исполнилось 23 года.
«С днем рождения, Кэрис! Пусть сегодня и все дни будут особенными, как и ты. Я люблю тебя. Мама», — написала 56-летняя актриса.
Кэрис родилась в браке актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа. У пары также есть 25-летний сын Дилан. Наследница звезд строит модельную карьеру, а также намерена стать и актрисой. Она уже снялась в некоторых кинопроектах.
Зета-Джонс и Дуглас вместе с 2000 года. Актер старше своей жены на 25 лет. В 2025-м возникли слухи, что звезды находятся на грани развода. Инсайдеры говорили, что причиной возможного расставания стала большая разница в возрасте.
Источники отметили, что актриса полна энергии, но рядом с мужем, у которого много проблем со здоровьем, она стала чувствовать себя сиделкой. По слухам, из-за этого Зета-Джонс разочаровалась в семейной жизни.
«Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в большем количестве фильмов и работать с интересными людьми, а Майкл не может за ней угнаться. Вместо этого он сидит дома и беспокоится о состоянии мира», — говорили инсайдеры изданию RadarOnline.
Пара не комментировала новости о разводе. Стоит отметить, что в 2013 году актеры уже расставались, но смогли воссоединиться ради детей.
В марте 2026-го СМИ снова сообщили, что Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс переживают сильный кризис в отношениях.