Стали известны победители 18-го Московского питчинга дебютантов

Ведущие российские киноэксперты наградили дебютные проекты в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля

18-й Московский питчинг дебютантов прошел 16 и 17 апреля в рамках Всероссийского питчинга дебютантов 2026. Жюри выбирали победителей среди 30 дебютных проектов, отобранных из 800 заявок.

В категории «полный метр» эксперты во главе с продюсером Сергеем Сельяновым наградили главным призом проект «Неофиты» режиссера Полины Лиске (Гришиной). Будущий фильм расскажет о женщине, которая возвращается в дом своего детства на похороны отца и находит дневник, который переносит ее в подростковый период конца 1990-х. Второе и третье место в категории заняли проекты «С Богом!» (автор сценария Светлана Райская) и «Вычеркнутая» (автор сценария Кирилл Кучинский).

Лучшим проектом в формате микродрамы признали «Заправку на повороте» Анастасии Нетунаевой. Это история о дочери главного судьи города, оказавшейся на должности обычного оператора АЗС. Второе место заняла работа «Замуж за принца» по сценарию Елены Вахрушевской, третье — «Секретный ингредиент» Ирины Уманской.

Глава жюри Александр Акопов отметил перспективы микродрам в России: «Новый формат должен пройти свое развитие — открывать новые жанры, пройти свой путь от мелодрамы до, например, детектива, фантастики, сказок. В любом случае, зритель будет все больше и больше смотреть микродрамы, потому что это удобно».

Награждение победителей 18-го Московского питчинга дебютантов
Победителем среди проектов «В стадии завершения» стал фильм «Девочки учатся бриться» Ольги Панкратовой. В центре сюжета — две подруги, которые пытаются преодолеть свои страхи и вырваться из провинциального городка конца 90-х. Второе и третье место заняли «Зеленый угол» Вусала Омарова и «Семь дней счастья» Никиты Давыдова.

Среди документальных проектов лучшим признали «Катюшу» Всеволода Амелина — историю о чемпионке мира по боксу Екатерине Сычевой, начинавшей свой путь в детском доме. На втором месте оказалась работа Андрея Соустина и Ангелины Любимовой «Волга-стар», на третьем — «Большой. Прыжок к свету» Анастасии Шкитиной и Ярослава Лобачева.

Общий призовой фонд Московского питчинга составил 2 миллиона рублей — по 500 000 рублей в каждой категории на съемки тизера или завершение производства. Победители во всех категориях также получили специальные призы от партнеров.

18-й Московский питчинг дебютантов
В рамках питчинга прошел ряд дискуссий, посвященных микродрамам и использованию искусственного интеллекта в создании кино. Подводя итоги питчинга, руководитель проекта Дмитрий Якунин пожелал авторам представленных проектов успехов в их реализации, а также отметил важность поддержки дебютантов Московским международным кинофестивалем.

Организатором пичинга выступил продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кино Mail — информационный партнер 18-го Московского питчинга дебютантов.