Дуэйн Джонсон трогательно поздравил свою младшую дочь с днем рождения — 17 апреля Тиане исполнилось восемь лет. Голливудский актер и его близкие приготовили домашний торт для именинницы.
Они украсили его цифрой «8», а также сделали декор с помощью крема. Звезда фильма «Моана» вынес праздничный десерт своей младшей наследнице, когда она сидела за столом с друзьями.
Актер пропел припев из композиции Happy birthday. Все радостно аплодировали маленькой Тиане. Джонсон также оставил для дочери трогательное послание.
«С днем рождения, Тиа. Тебе восемь лет, и ты — наш источник чистой любви, радости и безумного юмора. Ты всегда готова трудиться и выходить за рамки возможного. Мы тебя любим, малышка», — написал актер.
У Дуэйна Джонсона три дочери: 24-летняя Симона родилась в его первом браке с Дэни Гарсией. Младшие Джасмин (ей десять лет) и Тиана появились на свет в союзе с Лорен Хашиан.
Актер любит проводить время с младшими наследницами. Он записывает с ними видео, танцует, повторяет модные тренды, а однажды даже разрешил им сделать ему макияж.
«Я знаю, что они не всегда будут маленькими и не всегда предпочтут проводить время с папой, когда станут старше, но они всегда будут моими малышками, так что я буду терпеть этот абьюз весь день напролет — валяйте, продолжайте», — говорил Джонсон.