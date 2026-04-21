Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дуэйн Джонсон показал, как поздравил дочь с 8-летием «Источник чистой любви»

Актер вынес наследнице праздничный торт со свечками
Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон трогательно поздравил свою младшую дочь с днем рождения — 17 апреля Тиане исполнилось восемь лет. Голливудский актер и его близкие приготовили домашний торт для именинницы.

Они украсили его цифрой «8», а также сделали декор с помощью крема. Звезда фильма «Моана» вынес праздничный десерт своей младшей наследнице, когда она сидела за столом с друзьями.

Дуэйн Джонсон поздравил дочь с 8-летием, фото: соцсети

Актер пропел припев из композиции Happy birthday. Все радостно аплодировали маленькой Тиане. Джонсон также оставил для дочери трогательное послание.

«С днем рождения, Тиа. Тебе восемь лет, и ты — наш источник чистой любви, радости и безумного юмора. Ты всегда готова трудиться и выходить за рамки возможного. Мы тебя любим, малышка», — написал актер.

Дуэйн Джонсон поздравил дочь с 8-летием, фото: соцсети

У Дуэйна Джонсона три дочери: 24-летняя Симона родилась в его первом браке с Дэни Гарсией. Младшие Джасмин (ей десять лет) и Тиана появились на свет в союзе с Лорен Хашиан.

Актер любит проводить время с младшими наследницами. Он записывает с ними видео, танцует, повторяет модные тренды, а однажды даже разрешил им сделать ему макияж.

Праздничный торт для дочери Дуэйна Джонсона, фото: соцсети

«Я знаю, что они не всегда будут маленькими и не всегда предпочтут проводить время с папой, когда станут старше, но они всегда будут моими малышками, так что я буду терпеть этот абьюз весь день напролет — валяйте, продолжайте», — говорил Джонсон.