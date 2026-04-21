Наталья Михалкова в личном блоге опубликовала новые фото своего полуторагодовалого сына Михаила. 23-летняя внучка Никиты Михалкова сняла наследника дома, а также на прогулке. На некоторых кадрах малыш был запечатлен с соской.
Напомним, Наталья Михалкова родилась в браке Артема Михалкова, сына Никиты и Татьяны Михалковых, с женщиной по имени Дарья. Они прожили вместе 15 лет.
Наталья Михалкова в 2024 году вышла замуж за бизнесмена Артема Степаненко. В том же году у супругов родился сын Михаил. После замужества наследница звездной династии взяла двойную фамилию Степаненко-Михалкова.
В апреле 2025-го Михалков на премьере фильма «Батя 2. Дед» рассказал Кино Mail, каково ему быть в статусе дедушки. Актер признался, с появлением Миши в его жизни ничего не изменилось.
Режиссер отметил, что ему нравится наблюдать за тем, как растет внук.
Ранее жена Никиты Михалкова показала редкие фото с детьми и внуками.